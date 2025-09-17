  1. Ekonomim
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi.

Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

