MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında İYİ Parti ile görüşecek
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de görüşmelerini sürdürüyor. İbrahim Kalın bugün, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi ile görüşecek.
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki görüşmelerini Mecliste sürdürüyor.
Kalın, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ve DEM Parti grupları ile görüştü. Partileri süreç hakkında bilgilendirdi.
İbrahim Kalın bugün de saat 15:00'te İYİ Parti'yi ziyaret edecek. Ardından saat 16:00'da Yeni Yol Partisi ile görüşecek.
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