MİT Başkanı Kalın ve CHP Genel Başkanı Özel Meclis'te bir araya gelecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, hükümetin “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürüttüğü temaslar kapsamında siyasi partilere bilgilendirme ziyaretlerine devam ediyor. Kalın, dün İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi genel merkezlerinde temaslarda bulunarak süreçle ilgili bilgi verdi ve parti temsilcilerinin görüşlerini dinledi.

Görüşmelerde, terörle mücadelede izlenecek yol haritası, toplumsal uzlaşı adımları ve siyasi partilerin sürece nasıl katkı sunabileceği değerlendirildi. Kalın’ın ziyaretlerinin, sürecin şeffaflıkla yürütülmesi ve siyasi destekle güçlendirilmesi amacını taşıdığı ifade ediliyor.

Görüşme yarın saat 16.30’da TBMM’de gerçekleşecek

Kalın’ın bu kapsamda bir sonraki durağı ana muhalefet partisi olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmenin yarın saat 16.30’da TBMM’de gerçekleşmesi planlanıyor.

MİT’in, sürecin geniş tabanlı istişarelerle ilerlemesini hedeflediği vurgulanırken, temasların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.