MİT Başkanı Kalın'dan Özgür Özel'e ziyaret

MİT Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" gündemiyle yaptığı siyasi parti turuna devam ediyor. Bu kapsamda Kalın bugün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Saat 18.20 itibarıyla başlayan görüşmenin ilk 35 dakikası baş başa gerçekleşti.

Görüşmenin devamı, CHP grup yönetim salonunda CHP heyetinin katılımıyla sürdü. Kalın ve Özel'in salona geçmesinin ardından koridorda görüşmeyi takip eden kameralar dışarı çıkarıldı.

Heyet; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Murat Emir ile Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Namık Tan, Murat Bakan'dan oluştu. Edinilen bilgiye göre Kalın, heyete sunum yaptı. Görüşmenin bu kısmı yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü.

Toplam bir saat 45 dakika süren görüşmenin ardından MİT Başkanı Kalın, CHP Grubu'ndan ayrıldı. Görüşme Kalın'ın siyasi parti turunun en uzun görüşmesi oldu. Görüşmenin ardından iki taraftan da açıklama gelmedi.