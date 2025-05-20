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MİT Başkanı Kalın'dan Suriye'de kritik görüşme!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye’de bir araya geldi.

Haber Merkezi
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MİT Başkanı Kalın'dan Suriye'de kritik görüşme!
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın dün Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Selame ile Suriye’de bir araya geldi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının öneminin altı çizilerek Türkiye'nin, her zaman Suriye'nin yanında olacağı teyit edildi.

"Türkiye, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır"

Görüşmede, diğer gruplar gibi terör örgütü PKK/YPG'nin de silah bırakarak yeni Suriye'ye entegre olması, sınır güvenliği ve gümrük kapıları ile DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları ele alındı ve Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Masadaki konular

Bölgesel gelişmeler kapsamında İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve hava ihlalleri ile Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması konularının ele alındığı görüşmede, DEAŞ ile mücadele ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşü meseleleri de görüşüldü.

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