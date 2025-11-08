MİT İstihbarat Uzmanı başvuru şartları neler? 2025 MİT İstihbarat Uzmanı başvurusu nereden yapılır?

MİT istihbarat uzmanı alımı başladı! Milli İstihbarat Teşkilatı, Kasım 2025 dönemi için istihbarat uzmanı başvuru şartlarını ve başvuru ekranını paylaştı. MİT’in yayımladığı bilgilere göre adayların hem analitik düşünme yeteneğine hem de güçlü gözlem kabiliyetine malik olmaları isteniyor. İşte 2025 Kasım MİT İstihbarat Uzmanı başvuru şartları ve başvuru süreciyle ilgili tüm ayrıntılar…

MİT İstihbarat Uzmanı başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır.)

Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT’nin YDS puan eş değerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir.)

Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

Analitik zekâya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme

Yönetme-yönlendirme kabiliyeti

Yüksek sorumluluk bilinci

Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisi

Stres altında çalışabilme

Detaylara önem verme

Pratik ve hızlı düşünebilme

Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme

Ketumiyet

2025 MİT İstihbarat Uzmanı başvurusu nereden yapılır?

Başvurular MİT Kariyer üzerinden alınıyor