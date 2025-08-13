  1. Ekonomim
Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), Nazım Hikmet'e ait olduğu düşünülen bir belgenin gizliliğini kaldırarak kamuoyuyla paylaştı. Belgede, ünlü şairin imzası ve "Davet" şiirine ait dizeler yer alıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bir belgenin daha gizliliğini kaldırdı.

MİT, şair Nazım Hikmet'e ait olduğu değerlendirilen çizim, el yazısı ve imzayı taşıyan arşiv belgesi olarak yayımladı.

MİT'in paylaştığı arşiv belgesinde, Nazım Hikmet'in imzası ile birlikte 1950 tarih notu ve Nazım Hikmet'in Davet şiirine ait dizeler yer alıyor.

Bilgi notunda, "Ünlü şait Nazım Hİkmete ait olduğu değerlendirilen çizim, el yazısı ve imzayı taşıyan arşiv belgesi" ifadeleri yer aldı.

Nazım Hikmet'in "Davet" şiirinden alınan dizeler ise şöyle:

"Dörtnala gelip Uzak Asyadan Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim...

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benziyen toprak bu cehennem, bu cennet bizim...

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim...

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim."

Bu belge, Nazım Hikmet'in edebi mirasına olan ilgiyi bir kez daha canlandırdı.

MİT, Nazım Hikmet'e ait olduğu düşünülen bir belge paylaştı - Resim : 1

