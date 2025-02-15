  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MİT o belgeyi paylaştı! İşte Atatürk’e sunulan istihbarat raporu
Takip Et

MİT o belgeyi paylaştı! İşte Atatürk’e sunulan istihbarat raporu

MİT, Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın ile ilgili raporu paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MİT o belgeyi paylaştı! İşte Atatürk’e sunulan istihbarat raporu
Takip Et

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) , Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın hakkındaki araştırmanın sonucunun bildirildiği raporu paylaştı. 

İngiliz gazeteci casus muydu?

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Bu belge, Atatürk'ten gazeteci olduğunu belirterek mülakat talep eden İngiliz kadına ilişkin araştırmanın neticesinin bildirilmesi ile ilgili İstanbul Büro Amirliğince hazırlanan istihbarat raporu oldu.

Atatürk'ten mülakat istedi

Söz konusu 31 Mayıs 1935 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:

"Emrinizden 4 saat sonra Bay Kılıç Ali ile görüşebildim. Aşağıdaki emri aldım. İngiliz gazetecisi olduğunu söyleyen ve Perapalas'ta katibi ile oturan bir kadın Atatürk'ten mülakat istedi. Atatürk, bunun bir casus olduğuna kanidirler. Kabul edip etmemek kararını vermeden evvel bu kadın hakkında etraflı tafsilat verilmesini, muhaberesinin gözden geçirilmesini, evrakının yoklanılmasını, sefaretle münasebetinin bulunup bulunmadığının tespitini istiyorlar. Polise de haber verilmediğini ilave ettiler. 3 saat sonra netice elde ettim fakat bu neticeyi ancak saat 22.00'de verebildim. Bay Kılıç Ali'nin cevabı şöyle oldu, 'Atatürk yazınızı okudu, enteresan buldu, çok memnun oldu, teşekkür ediyor. Muhabere ve evrakı hakkında görüştüğümüz gibi hareket edilmesini istiyorlar' dediler.

Bay Kılıç Ali'ye verdiğim ve bağlı olarak takdim eylediğim tafsilat, kadınların vaziyetlerini kafi derecede aydınlatmaktadır. Kadının ayrılmasına da 2 gün kalmıştır. Bununla beraber gelecek ve gidecek mektuplarını elde etmeyi temin ettim. Fırsat hasıl olursa odasına da girmeye çalışacağım. Kadınların birer fotoğraflarını sunuyorum, bilgi olarak arz eylerim."

MİT Başkanı Kalın’dan Gazze mesajı: Ateşkes daimi hale getirilmeliMİT Başkanı Kalın’dan Gazze mesajı: Ateşkes daimi hale getirilmeliDünya
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: Petrol ve doğalgazdan halkın faydalanmaması kabul edilemezBakan Fidan’dan Suriye mesajı: Petrol ve doğalgazdan halkın faydalanmaması kabul edilemezDünya
Gündem
Ali Mahir Başarır: CHP Akın Gürlek'i HSK'ya şikayet etti
CHP, Akın Gürlek'i HSK'ya şikayet etti
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
Hatay eski Belediye Başkanı Savaş, CHP kurultayının iptali için dava açtı
Hatay eski Belediye Başkanı Savaş, CHP kurultayının iptali için dava açtı
Merve Taşkın için ev hapsi kararı! 14 Şubat paylaşımından gözaltına alınmıştı
Merve Taşkın için ev hapsi kararı! Müstehcenlikten gözaltına alınmıştı
Bakan Bolat: Ülke yönetimine egemen olma dönemi geride kaldı
"Ülke yönetimine egemen olma dönemi geride kaldı"
ASKON Genel Başkanı Aydın: Siyaset, siyasetçilere bırakılmalı
"Siyaset, siyasetçilere bırakılmalı"