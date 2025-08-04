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MİT, PKK'nın elindeki iki görevliyi Türkiye'ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın elindeki iki MİT personelini, gizli bir operasyonla Türkiye'ye getirdi.

Haber Merkezi
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MİT, PKK'nın elindeki iki görevliyi Türkiye'ye getirdi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın elinde olan iki MİT görevlisi için uzun süredir çalışma gerçekleştiriyordu.

Ülkeye getirilen MİT görevlilerinden birinin şehit olduğu belirlendi. Şehit MİT görevlisi A.G.’nin cenazesi Türkiye’ye getirildi ve DNA testi yapıldı.

Kimlik tespitinden sonra ailenin isteği üzerine şehit MİT görevlisi Cebeci Askeri Şehitliği’nde defnedildi. Cenazeye ailesiyle birlikte MİT görevlileri katıldı.

Diğer MİT görevlisinin ise sağlıklı olduğu öğrenilirken ailesi ile bir araya getirildi.

Bu operasyonla birlikte terör örgütünün elinde MİT görevlisi kalmadığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

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