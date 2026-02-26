  1. Ekonomim
  Gündem
  MİT ve Emniyet'ten operasyon: Eylem hazırlığında olan 4 DHKP-C mensubu yakalandı
MİT ve Emniyet'ten operasyon: Eylem hazırlığında olan 4 DHKP-C mensubu yakalandı

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu, Türkiye’de sansasyonel eylem arayışında olan 4 DHKP-C mensubu İstanbul’da yakalandı.

MİT, terör örgütü DHKP-C’nin İstanbul’daki illegal yapılanmasına yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, örgüt mensuplarının kritik noktalara yönelik silahlı ve bombalı eylem arayışında olduğunu belirledi.

Teröristlerin İstanbul’daki stratejik hedeflere yönelik saldırı hazırlığında olduklarının tespit edilmesi üzerine MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli bir operasyon başlattı.

25 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla, eylem hazırlığındaki 4 terörist kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü terör örgütlerine karşı ortak operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) mensuplarına yönelik 3 Şubat 2026 tarihinde 22 ilde eş zamanlı geniş çaplı bir operasyon da gerçekleştirilmişti. Bu operasyonun ardından, İstanbul’daki DHKP-C hücrelerinin de çökertilmesi, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün aşırı sol terör örgütlerine karşı etkili eşgüdümünün bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. "

