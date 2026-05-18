  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Interpol'ün aradığı 14 şüpheli yakalandı
Takip Et

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Interpol'ün aradığı 14 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Interpol'ün aradığı 14 şüpheli yakalandı
Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT koordinesinde aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilgili ülkelere iade işlemlerinin sağlanması amacıyla, uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri gibi çeşitli suçlardan aranan 14 kişinin adreslerini tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandıRasim Ozan Kütahyalı tutuklandıGündem
İBB'ye yeni dalga operasyon: İşte gözaltı listesiİBB'ye yeni dalga operasyon: İşte gözaltı listesiGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel liste500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel listeEkonomi

 