MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! PKK/KCK üyesi aynı aileden 3 kişi yakalandı

PKK/KCK Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren üç kardeşten ikisi Zeynep TAŞKIRAN ile Zübeyde TAŞKIRAN İstanbul’da, Hatın ŞAHBAZ ise Balıkesir’de gözaltına alındı.Gözaltına alınan üç kardeş, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye alehine düzenlenen eylemlere katılmış

MİT’in uzun süredir takibi altında olan üç kardeşten Zeynep TAŞKIRAN’ın, PKK/KCK'nın Fransa yapılanması unsurlarınca Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı öğrenildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK’lı Zeynep TAŞKIRAN’ın, Alman vatandaşlığı alması sonrasında örgütsel faaliyetlerine Zizik ŞAHBAZ ismiyle devam ettiği tespit edildi.

Üç kardeşten bir diğeri olan Hatın ŞAHBAZ’ın, özellikle Almanya/Köln ve Fransa/Paris’te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine aktif şekilde katılım sağladığı belirlendi.