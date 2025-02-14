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MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK yapılanmasına operasyon: Medeni Altundere yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ortak operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi İstanbul'da yakaladı.

Haber Merkezi
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MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK yapılanmasına operasyon: Medeni Altundere yakalandı
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Terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

Fransa yapılanmasında yer aldığı tespit edildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, uzun süre önce takibe aldığı terörist Altundere'nin örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğunu tespit etti.

Eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine katılım sağladı

Fransa ve Almanya'da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine katılım sağladığı belirlenen Altundere'nin İstanbul'da olduğunun belirlenmesi üzerine MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan terörist, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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