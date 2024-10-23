MİT ve Emniyet'ten PKK'ya darbe! Rusya yapılanmasında aktif olan Barı Iusubov yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü PKK'nın Rusya yapılanmasına darbe vurdu.

PKK/KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Barı Iusubov yakalandı.

KK/KCK adına propaganda faaliyetlerinde rol aldı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Iusubov'un, Rusya, Kazakistan ve Ermenistan ile örgütün Irak'taki Mahmur Kampı'nda terör örgütü PKK/KCK adına propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi.

Örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması tespit edildi

Iusubov'un, örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu ve eylemlerde yer aldığı belirlendi.

2020'den beri MİT'in takibinde olan Barı Iusubov, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Iusubov, cezaevine gönderildi.