Mitingin tarihi belli oldu: CHP, asgari ücrete ara zam isteyecek

CHP’nin "Emek Mitingi"nin tarihi 30 Haziran olarak kararlaştırıldı. "Geçinemiyoruz" temalı miting, Kocaeli’de yapılacak.

CHP MYK dün Genel Başkan Özgür Özel, başkanlığında toplandı. Saat 12.45’te başlayan toplantı, yaklaşık dört saat sürdü. Toplantıda, atanmayan öğretmenler, emekliler ve çay mitinginin ardından haziran sonunda düzenlenmesi planlanan Emek Mitingi’nin tarihi de kararlaştırıldı. Mitingin 30 Haziran’da düzenlenmesine karar verildi.

ANKA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, yüksek enflasyon ortamında asgari ücretlinin alım gücü her geçen gün düşerken CHP’nin asgari ücretlinin ara zam talebini hükümete duyurmak için düzenleyeceği "Emek Mitingi"nin nerede yapılacağı da dünkü MYK toplantısında görüşüldü. Parti kaynakları, mitingin Ankara veya İstanbul’da değil, nüfusunun önemli bir bölümü asgari ücretle geçinen bir işçi kentinde yapılması üzerinde duruldu. Bu bağlamda mitingin Kocaeli’de yapılması üzerinde uzlaşıldı.

Mitingin yalnızca asgari ücretle yaşamını idame ettiren vatandaşların değil, toplumun emeğiyle geçinmeye çalışan tüm kesimlerine hitap etmesi yönünde karar alan CHP MYK, hayat pahalılığı karşısında vatandaşın ‘Geçinemiyoruz’ haykırışına ses olmayı amaçlıyor. Bu bağlamda mitingde; Türkiye’nin dört bir yanından emekli, emekçi, asgari ücretli, öğrenci, beyaz yakalı ve mavi yakalı işçilerin seslerini duyurması bekleniyor.

Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla yapılacak dördüncü mitingin ana amacı, asgari ücretle geçim mücadelesi veren işçilerin ara zam talebini görünür kılmak ve hükümetin 1 Temmuz’dan önce ara zam kararı vermesi konusunda toplumsal baskıyı örgütlemek olacak.

Asgari ücret açlık sınırının bin 967 lira altında kaldı

Açıklanan son Türk-İş verilerine göre, asgari ücret açlık sınırının bin 967 TL altında kaldı. Türk-İş, mayıs ayı için açlık sınırını 18 bin 969 TL, yoksulluk sınırını 61 bin 788 TL olarak açıkladı. Mayıs ayında gıda enflasyonu ise aylık bazda yüzde 7,02, yıllık bazda yüzde 83,06 arttı.