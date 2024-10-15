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MİT'ten Afrika'da El Kaide operasyonu: Terörist Ahmet Baykara yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara’yı düzenlediği operasyonla bir Afrika ülkesinde yakaladı.

Haber Merkezi
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MİT'ten Afrika'da El Kaide operasyonu: Terörist Ahmet Baykara yakalandı
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MİT, yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde El Kaide üyesi Baykara’nın Suriye/İdlib’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemler içerisinde yer aldığını tespit etti. Baykara’nın TSK’ya yönelik birçok eylem planladığı da ortaya çıkarıldı.

El Kaide üyesi Baykara, Türkiye ve Suriye’de El Kaide adına birçok faaliyet yürüttü. 2014-2019 yılları arasında Suriye’de El Kaide ve çeşitli grupların bünyesinde yer aldı. Suriye’de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı ve Suriye/Taka şehrinde de 3 bombalı saldırı düzenledi. Türkiye’de hassas noktalara ilişkin eylemler planladı.

Takip edildiğini anlayınca Afrika’ya kaçtı

Terörist Ahmet Baykara, El Kaide’ye bağlı olarak Suriye ve Irak’ta faaliyet gösterdi. Türkiye’nin kendisini takip ettiğini anlaması üzerine Afrika’ya kaçtı. TSK’ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı/uygulayıcısı olan Baykara, MİT’in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde bir Afrika ülkesinde yakalandı.

Türkiye’de de eylem planlıyordu

El Kaide üyesi Ahmet Baykara ifadesinde sınır ötesinde TSK’ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf etti. Baykara, ayrıca Türkiye’de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların kim olduğunu da söyledi.

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