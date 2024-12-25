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MİT'ten Gara'da operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, PKK'nın sözde cephane sorumlusu Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi
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MİT'ten Gara'da operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Irak'ın Gara bölgesindeki sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi. Serihan, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

Eylemler için bizzat talimat verdi

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Fırat Serihan’ın 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı saldırılar planladığı ve bu eylemler için bizzat talimat verdiği belirlendi. MİT, ayrıca Serihan’ın örgüt üst yönetiminden aldığı talimatlarla Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde eylem hazırlığındaki teröristlerin silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığını öğrendi.

Serihan, MİT’in hedef listesine alındı. Güvenlik güçlerinin teröristlere yönelik operasyona en uygun zamanı belirlemesinin ardından, Gara’da hazırlıklarını sürdüren Fırat Serihan ve yanındaki teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi.

Hogir Batman kod Fırat Serihan kimdir?

Hogir Batman Kod Fırat SERİHAN, 2010 yılında örgütün kırsal kadrolarına İstanbul'dan katılım sağladı. 2010-2014 yılları arasında Irak’ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde yer aldı. 2014 yılı itibarıyla Suriye/Serekani bölgesinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttü. 2015-2016 yıllarında Suriye/Tel Tamir ve Serekani'de cephane sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2017 yılında Ayn Al Arap’ta sorumlu düzeyde görevlendirildi. 2018-2024 yılları arasında Irak/Gara Genel Cephane Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

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