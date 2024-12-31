MİT'ten Irak Gara'da nokta operasyon! Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi

MİT, saha ajanlarının çalışmalarıyla terörist Nusrettin Demir’in 2021-2022 yıllarında Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekât bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik saldırıların planlamasında yer aldığını, talimatlar verip süreci yakından takip ettiğini ortaya çıkardı.

Bunun üzerine MİT, Demir'in hedef listesine aldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK’lı Demir'in 2023 yılından itibaren Irak/Gara'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi. MİT, hedefindeki terörist Demir için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Nusrettin Demir, adım adım takip edildi.

Saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi

MİT’in saha ajanları, terörist Demir'in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekat bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte saldırı hazırlığında olduğu bilgisini edindi.

PKK/KCK’lı Demir'e operasyon kararı alındı. En uygun zamanda operasyon düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı. Gare alanında eylem hazırlığında bulunduğu tespit edilen Nusrettin Demir ve beraberindeki teröristler Irak/Gara'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.