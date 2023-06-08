MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon
MİT'in Süleymaniye'deki operasyonunda PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Fehmi Öğmen ile Mehmet Salih Çakal ve Ahmed Muhammed Ali adlı teröristleri etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın sözde üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağıyla takip ederek terör örgütü mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı belirledi.
PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan "Sinan Dijvar" kod adlı Fehmi Öğmen'in Süleymaniye'nin Çemçemal kırsalında olduğu tespit edildi.
Örgüte 1993'te katılan, yurt içiyle yurt dışında uzun yıllar terör faaliyetleri yürüten, Türkiye'deki birçok eylemi bizzat organize eden örgüt yöneticilerinden Öğmen'e yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gri listede aranan Öğmen ile beraberindeki sözde tabur sorumlusu "Mazlum Koçer" kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri "Ararat Tolhildan" kod adlı Ahmed Muhammed Ali etkisiz hale getirildi.