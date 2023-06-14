MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon
MİT'in, polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiği bildirildi.
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.