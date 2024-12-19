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MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/PAJK'ın Cezire Bölgesi sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya’yı Suriye’nin Kamışlı bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi
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MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü
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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya’yı Suriye/Kamışlı’da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Örgütleme eğitimleri veriyordu

PKK’lı Kızılkaya, kadın kadrolarının idaresinin yanı sıra Suriye halkının örgüt güdümünde yönlendirilmesi için örgütleme ve katılım faaliyetlerini de organize ediyordu. Özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgüt lehine hareket etmesini sağlamak için örgütleme eğitimleri veriyordu.

PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod Yayla Kızılkaya, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Kızılkaya’ya yönelik düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşması ile düğmeye basıldı. Terörist Yayla Kızı, Suriye/Kamışlı’da MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

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