MİT'ten kritik operasyon: Önder Sığırcıkoğlu Suriye-Lübnan sınırında yakalandı

Millî İstihbarat Teşkilatı, 12 yıldır aranan casus Önder Sığırcıkoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında düzenlenen operasyonla yakaladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi.

Önder Sığırcıkoğlu, 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum’u kaçırarak Esad rejimine teslim etmiş ve Hüseyin Harmoush’un işkence sonucu ölümüne neden olmuştu. Suriye’nin kaderinin değişmesine neden olan bu olay sonucu Önder Sığırcıkoğlu, 2013 yılında “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi’nden firar etmişti.

Usulsüzlükler ve sahte hesaplamalar ortaya çıktı

Firar sürecinde FETÖ bağlantılı yapıların aktif rol oynadığı tespit edildi. Dosya bilgilerinin usulsüz şekilde değiştirildiği, ceza süresinin hatalı hesaplandığı ve izin sürecinde ciddi usulsüzlükler yaşandığı saptandı.

Yapılan incelemelerde, Önder Sığırcıkoğlu’na ait iddianamenin 2014 yılında MİT TIR’ları davasında görevli FETÖ mensubu savcı Özcan Şişman tarafından düzenlendiği ortaya çıktı. Sisteme eksik girilen müddetnamelerin ise FETÖ mensubu infaz savcısı Yunus Baki tarafından imzalandığı belirlendi.

MİT takip etti

Firarının ardından Önder Sığırcıkoğlu, uzun yıllar Suriye, Rusya ve Lübnan gibi ülkelerde saklandı. MİT, Sığırcıkoğlu’nun izini kaybetmeyerek kesintisiz bir takip ağı oluşturdu. Fiziki gözetim, teknik dinleme, siber takip ve istihbaratın birçok unsuru bu operasyonda kullanıldı.

Firari casus yakalandı, yeni suçlamalar yolda

Yakalamanın ardından MİT ve Suriye İstihbaratı, Hüseyin Harmoush’un infazına kadar uzanan süreçle ilgili ortak bir çalışma ekibi kurdu.

Adli mercilere teslim edilen Sığırcıkoğlu’nun, mevcut 20 yıllık hapis cezasının yanı sıra, siyasal ve askeri casusluk, terör örgütüne yardım ve yataklık, görevi kötüye kullanma ile öldürmeye yardım suçlarından da yargılanması bekleniyor. Önder Sığırcıkoğlu’nun yakalanmasıyla Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde iş birliği bölgesel dengelerde yeni bir dönemi de işaret etmektedir.

Gerçekleştirilen bu operasyonla, 2011’deki ihanetin faili de adalete teslim edilmiş oldu. MİT’in uzun vadeli stratejik sabrı, istihbari derinliği ve operasyonel üstünlüğü bir kez daha tarihe geçti.