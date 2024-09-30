MİT’ten Kuzey Irak’ta kritik operasyon! PKK/KCK sözde yöneticisi Lokman İsmail öldürüldü

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Lokman İsmail'i, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, hassas çalışmaları sonucu Lokman İsmail'in, terör örgütünün Öz Savunma Birlikleri yapılanması içerisindeki birinci derece sözde sorumlu olduğunu belirledi.

Irak'ın kuzeyinde olduğu tespit edildi

Suriye uyruklu PKK/KCK’lı İsmail için operasyon kararı alındı. MİT’in saha ajanlarının istihbaratı sayesinde PKK/KCK’lı Lokman İsmail 'in Irak’ın kuzeyinde olduğu tespit edildi.

30 yıl boyunca PKK/KCK içinde faaliyet gösteren terörist Lokman İsmail tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.

Şırnak ve Adana’daki terör saldırılarının planlayıcısıydı

PKK/KCK’lı Lokman İsmail , 2015-2016 yıllarında Şırnak’ta meydana gelen hendek-barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişiydi.

Ayrıca, 2019’da Adana/Seyhan’da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını veren de yine Lokman İsmail'di.