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MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Zilan Azak öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’lı Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi
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MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Zilan Azak öldürüldü
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak/Hakurk’ta düzenlediği nokta operasyonla PKK/KCK’lı Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi.

Irak/Hakurk kırsalında faaliyet gösteren Zilan AZAK, terör örgütünün dronlu saldırılarında yer alıyordu.

Örgütün dronlu saldırılarında yer alıyordu

MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod Zilan AZAK’ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. Zilan AZAK ayrıca Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde de kullanılıyordu.

 

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