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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde eyalet sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu "Sefkan Amed" kod adlı Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi
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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde eyalet sorumlusu öldürüldü
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Milli İstihbarat Teşkilatı, kırmızı listede yer alan PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi.

Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan PKK/KCK'lı Nazlier, eylemleri gerçekleştirecek teröristlerin belirlenmesinde ve yönlendirilmesinden de sorumluydu.

MİT'in öncelikli hedef listesinde yer alıyordu

MİT son olarak, terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde oluşturulan sözde eyalet yapılanmalarının her birine üst düzey örgüt yöneticileri atandığını tespit ederek anılanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda metropollerdeki saldırıların da planlayıcısı olan terörist Serkan Nazlier, MİT'in öncelikli hedef listesinde yer alıyordu.

Hassas çalışmalar sonucunda tespit edildi

Terörist Serkan Nazlier'in yeri Irak/Hakurk kırsalında yürütülen hassas çalışmalar neticesinde tespit edildi. Adım adım izlenen PKK/KCK'lı Nazlier'e düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi.

MİT, 2019 yılında kurulan sözde Gever (Hakkari) Eyaleti'ndeki tüm teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan Sefkan Amed kod Serkan NAZLİER'i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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