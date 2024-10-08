MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPJ'li sözde sorumlu Hezal Belge etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPJ içerisinde Amude bölgesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Jinda Gundikramo kod adlı Hezal Belge’yi Suriye/Amude’de düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Canlı bomba saldırısı gerçekleştirecekti

Türkiye'de canlı bomba saldırısı planladığı tespit edilen terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından Hezal Belge'nin, Suriye'nin Amude bölgesinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan Hezal Belge, PKK/YPJ içerisinde uzun süredir faaliyet gösteriyordu. PKK’lı terörist Belge, PKK’nın Suriye’deki kadın askeri kanadı YPJ’ye bağlı olarak Suriye halkını örgütleyerek, terör örgütüne katılımlarını sağlama faaliyetlerini organize ediyordu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; PKK/YPJ’li terörist, Türkiye’ye geçerek canlı bomba eylemi yapma planını örgüt üst yönetimine kabul ettirdi.

Eylem planı Türk güvenlik güçlerince tespit edildi

Ancak, teröristin eylem planı Türk güvenlik güçlerince tespit edildi. Hezal Belge, birçok eylem denemesini, güvenlik güçlerinin Türkiye’deki aktif önleyici tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremedi ve her seferinde ileri bir tarihe erteledi.

Türkiye’de canlı bomba eylemi planlaması nedeniyle MİT, PKK/YPJ’li Hezal Belge’yi öncelikli hedef listesine koydu.

MİT’in uzun süren takibi neticesi teröristin son olarak Amude’de olduğu tespit edildi.

Alınan anlık istihbaratla teröristin hareketleri adım adım takip edildi. Hezal Belge, MİT’in Suriye Amude’de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.