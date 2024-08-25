MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu Abdülhamit Kapar etkisiz hale getirildi

PKK/KCK’nın Suriye’deki askeri kanadı YPG bünyesinde yer alan Maliye Birimi, Lojistik Birimi, Enternasyoneller Taburu, Kurye Birimi, Sanayi Birimi, Hapishaneler ve Tünel İnşaatı gibi tüm kurumların bağlı olduğu Tekin Guyi kod Abdülhamit Kapar, PKK/YPG’nin Suriye’deki en önemli sözde sorumlularındandı.

MİT tarafından hedef listesindeydi

Terör arananlar listesinde “yeşil” kategoride yer alan Abdülhamit Kapar, Şırnak/Uludere Taşdelen Jandarma Karakolu’na yönelik 15/05/1992’de gerçekleştirilen ve 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı eylemi organize etmesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesindeydi.

32 yıldır örgüt içerisinde bulunan terörist Kapar, 2021 yılında MİT’in Derik’te gerçekleştirdiği operasyondan sağ kurtulması üzerine kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak, başarılı olamadı.

MİT ajanlarının uzun süredir takibi altında olan Tekin Guyi kod A.Kapar’ın Kamışlı’da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine terörsit Kapar’a yönelik düzenlenecek operasyon için harekete geçildi.