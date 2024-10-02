MİT'ten operasyon! FETÖ'cü hakim saklandığı evde yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu FETÖ’den aranan eski hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı.

Komşusu ihbar etti

MİT, FETÖ’nün önemli isimlerinden Mustafa Karatay’ın, komşusundan gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Uzun süren takip sonucu, 8 yıldır firari olan eski hakim Karatay’ın ihbar edilen dairede yaşadığı kesinleştirildi. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nin düzenlediği ortak operasyonla, Karatay Ankara Yenimahalle’deki evinde, kıyafetlerinin arasına saklanmış halde yakalandı.

Dijital malzemelerine el kondu

FETÖ’cü ihraç hâkim Karatay’ın evinde yapılan arama sonucu örgüt üst yönetimi ile iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu. Firari hâkim Mustafa Karatay’ın Signal uygulaması üzerinden örgüt ile iletişim kurduğu tespit edildi.