MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe! Terörist Serdar Tunagür yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür yakalandı.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucu Serdar Tunagür’ün, Portekiz’de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.
Uzun süredir takip altındaydı
Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı.
İstanbul’da yakalandı
İstanbul’da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Serdar Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tunagür, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.