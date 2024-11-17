  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe! Terörist Serdar Tunagür yakalandı
Takip Et

MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe! Terörist Serdar Tunagür yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe! Terörist Serdar Tunagür yakalandı
Takip Et

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu Serdar Tunagür’ün, Portekiz’de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.

Uzun süredir takip altındaydı

Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı.

İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Serdar Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tunagür, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz'e kuvvetli sağanak uyarısıMeteoroloji'den Doğu Akdeniz'e kuvvetli sağanak uyarısıGündem

 

CHP Niğde Milletvekili Gürer Kırıkkale’de besicilerle görüştü, üreticiye destek çağrısı yaptıCHP Niğde Milletvekili Gürer Kırıkkale’de besicilerle görüştü, üreticiye destek çağrısı yaptıEkonomi

 

 

Gündem
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yıkanan halılarda gizemli izler: Narin Güran’ın sırrı bu fotoğraflarda mı saklı?
Yıkanan halılarda gizemli izler: Narin Güran’ın sırrı bu fotoğraflarda mı saklı?
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı!
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı!
Yunanistan kapıda vize uygulamasında değişikliğe gidiyor!
Yunanistan kapıda vize uygulamasında değişikliğe gidiyor!
MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı