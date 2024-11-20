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MİT'ten PKK'ya Orta Doğu'da operasyon: Gri listedeki terörist yakalandı

MİT, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, terör örgütü PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen Maoist Komünist Parti üyesi terörist Kadir Çelik'i, bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.

Haber Merkezi
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MİT'ten PKK'ya Orta Doğu'da operasyon: Gri listedeki terörist yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, terör örgütü PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi terörist Kadir Çelik'i, bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, Türkiye'ye yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu tespit edilen ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan MKP üyesi terörist Çelik'i yakalamak için bir Orta Doğu ülkesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan terörist Çelik, Türkiye'ye getirilerek emniyet güçlerine teslim edildi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist Çelik'in, Okmeydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırıya katıldığı belirlendi.

Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra 2016'da Irak'ın kuzeyine geçen terörist Çelik'in, MKP ile PKK arasındaki işbirliği bağlantısıyla Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında suikast eğitimi aldığı, 2018'den itibaren Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurlarıyla koordineli silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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