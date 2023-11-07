MİT'ten sınır ötesi operasyon
MİT'in, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Ayşe Arslan'ı, Hakurk'ta etkisiz hale getirdiği bildirildi.
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan'ı, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, 2004'te terör örgütü PKK'ya katıldığı ve 2014'te terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ayşe Arslan'ı takibe aldı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk toplumsal alan sorumlusu olan Arslan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta "nokta operasyonu" ile etkisizleştirildi.