MİT'ten Suriye'de operasyon! Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor.

Kırmızı listeye nokta operasyon

PKK/YPG’li ÇEKİK, MİT’in de öncelikli hedef listesindeydi. Terörist ÇEKİK, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. MİT’in istihbarat ağı sayesinde, ÇEKİK’in bir dönem birlikte sözde Cezire Bölge Sorumluluğu yürüttüğü ve kırmızı listede yer alan Orhan Bingöl kod Ali DİNÇER’in MİT tarafından etkisiz hala getirilmesi sonrasında görev yerinin değiştirildiği tespit edildi. Örgüt, Yaşar ÇEKİK’i Şehba Bölgesi’nde görevlendirildi.

MİT’in istihbari çalışmaları sonrasında terörist ÇEKİK’in Şehba Bölgesi’ne geçtiğinin öğrenilmesi ile operasyon planı yapıldı.

PKK/YPG’li Yaşar ÇEKİK’in etrafında yer alan MİT ajanları teröristin hareketlerini anlık olarak merkeze aktardı. Operasyona uygun ortamın oluşması üzerine düğmeye basıldı. Yaşar Hakkari kod Yaşar ÇEKİK Suriye Tel Rıfat’ta MİT’in gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.