  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon
Takip Et

MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon

MİT'in, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Halil Menci'yi Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen PKK/YPG'li Halil Menci'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı keninde nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi ise yaralanmıştı.

 

İstiklal Caddesi için ‘genel emir’İstiklal Caddesi için ‘genel emir’Gündem

 