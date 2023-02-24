MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon
MİT'in, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Halil Menci'yi Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdiği bildirildi.
AA
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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen PKK/YPG'li Halil Menci'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı keninde nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi ise yaralanmıştı.