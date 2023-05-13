MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon
Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla PKK/YPG’li Haydar Demirel'in etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
MİT'in, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK/YPG’nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Bager Türk" kod adlı Haydar Demirel'in sözde Hol eyaleti genel sorumlusu olarak Suriye'nin kuzeyindeki Tel Hamis'te bulunduğu tespit edildi.
Sözde Haseke eyaleti genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından bu yana MİT'in takibinde olan Demirel, PKK/YPG mensuplarına eğitim verirken etkisiz hale getirildi.