MİT'ten yeni mesaj: Vatan ve millet vurgusu dikkat çekti

Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesi'ndeki terör saldırılarından sonra, MİT'in internet sitesinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sitenin ana sayfasındaki "Vatan için her an her yerde" cümlesi değiştirildi.

Siteye konulan "Terör ve PKK/KCK ile mücadelede proaktif yaklaşımımız" başlıklı yazıda ise, son süreçte örgütün Suriye ve Irak'taki silahlı kapasitesinin yanı sıra kritik yapılarının da başarıyla imha edildiğine dikkat çekildi.

Sitesinin ana sayfasındaki "Vatan için her an her yerde" cümlesinin yerini, "Vatana ve millete yapılan hiçbir kötülük cezasız kalmayacaktır" mesajı aldı.