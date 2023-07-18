MKE fabrikasında patlama
MKE'nin Kayaş'taki kapsül fabrikasında bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada yaralananların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda 10 Haziran sabahı meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetmişti. (AA-İHA)