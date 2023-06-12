MKE fabrikasındaki patlamayla ilgili araştırma önergesi

CHP, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın araştırılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’in hazırladığı önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“MKE Kırıkkale Barut Fabrikasında 19 Eylül 2022’de meydana gelen patlamada 2 işçi yaralanmıştır. Ankara Elmadağ’da Makina Kimya Endüstrisi’nin yakıt işleme merkezinde 24 Mayıs 2018’de meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybederken 4 işçi de yaralanmıştır. 21 Ağustos 2013’te Kırıkkale MKE’ye ait barut deposunda büyük bir patlama meydana gelmiş, fabrikaya yakın binaların camlarının kırılmış ve patlama sonrası çıkan yangın ormanlık alana sıçramıştır. 20 Mart 2013 tarihinde yaşanan benzer patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiştir. Kırıkkale’deki 28 Ağustos 2008’de yaşanan patlamada 3 çalışan hayatını kaybetmiştir. Olayın yaşandığı andan itibaren hemen olay yerine intikal ettik. Aldığımız bilgilere göre, hayatını kaybeden 5 işçimizden 4’ünün işe 20 gün önce başladığı bilgisini aldık. İş güvenliği açısından yeteri kadar önlem alınıp alınmadığını bilmiyoruz, yine bu işçilerin böylesine tehlikeli bir ortamda çalışması için aldığı eğitimin yeterli olup olmadığı tartışma konusudur. Son 10 yılda beş patlama yaşanması bir yerlerde yanlış giden şeylerin olduğunu gösteriyor. Bu acı olayların bir daha tekrarlanmaması için TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu mutlaka kurulmalı, patlamanın nedenleri en ince detayına kadar incelenmelidir. Bu komisyonun kurulması için bütün partilerin desteğini bekliyoruz.” (ANKA)