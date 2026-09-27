MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında bakım onarım işçisi hayatını kaybetti.
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), tarafından, Gazi Fişek Fabrikası'nda yaşanan olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "MKE Gazi Fişek Fabrikamızda bulunan, su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında yaşanan iş kazasında bakım onarım işçisi Ferhat Öz vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, MKE ailemize ve yakınlarına sabr-ı cemîl niyaz ediyoruz" denildi.