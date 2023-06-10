MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi hayatını kaybetti

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda bir patlama meydana geldi. Patlamada 5 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Elmadağ’ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi.

Patlamanın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına başladı.

Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti.

MSB: 5 işçi şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." açıklaması yaptı.

Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Çalışan 5 işçimiz vardı ve göçük altındakilerin tamamına ulaşıldı, yaralımız yok. 5 işçimiz vefat etti. Patlama ilk izlenime göre kimyasal tepkimeden kaynaklı, savcılarımız konuyu inceliyor." dedi.