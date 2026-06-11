Modacı Tolga Çam kimdir? Tolga Çam neden gözaltına alındı?

Narkotik ekiplerinin ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu operasyonunda totalde 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda adı geçen modacı Tolga Çam, kısa sürede sosyal medyada gündeme gelen isimlerden biri oldu. Moda dünyasında hayata geçirdiği çalışmalarla adından söz ettiren Tolga Çam'ın kim olduğu, nereli olduğu ve neden gözaltına alındığına ilişkin ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Tolga Çam nereli, kaç yaşında ve gözaltı nedenleri hakkında tüm bilmeniz gerekenler...

Tolga Çam kimdir?

1992 senesinde dünyaya gelen Tolga Çam, moda ve tasarım evrenine küçük yaşlarda adım attı. Terzilikle uğraşan ailesinin yanında yetişen Çam, henüz 10 yaşındayken mesleğe alaka duymaya başladı ve babasının yanında çalışarak tecrübe edindi. Lise sürecinde kendi tasarımlarını yaratmaya başlayan Çam, 18 yaşına geldiğinde kendi markasını hayata geçirerek moda ekosisteminde profesyonel kariyerine merhaba dedi. Gelinlikten abiyeye, damatlıktan günlük giyime kadar geniş bir yelpazede tasarımlar hazırlayan Tolga Çam, çalışmalarıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Tolga Çam neden gözaltına alındı?

Ünlü isimleri içerisine dahil eden uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan isimler arasında tanınmış modacı Tolga Çam'ın da yer aldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

1. ⁠Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)

2. ⁠Tolga ÇAM(Modacı)

3. ⁠Ferhan KAYA (Borsacı)

4. ⁠Murat SAYGI(Yönetmen)

5. ⁠Enis Ahmet ONAT(Fashion Tv Sahibi)

6. Ahmet KAROĞLU (Beko Ocakbaşı Sahibi)

7. Emre TARİ (İş adamı)

8. Hasan VATAN (Vatan Bilgisayar Sahibi)

9. Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)

10. Kenan DOĞULU (Şarkıcı)

11. Beren SAAT (Oyuncu)

12. Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)

13. Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)

14. Reyhan KÜÇÜKYEĞEN

15. Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)

16. Yaşar İPEK (Şarkıcı)

17. Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)

18. Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)

19. Enis ARIKAN (Oyuncu)

20. Rafet Eren YORULMAZER (Mimar)(BURSA)

21. Ali Efe BEZCİ (İşadamı) (ANKARA)

22. Selin CİĞERCİ (İnternet Fenomeni ve Şarkıcı) (İZMİR)