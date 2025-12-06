Moleküler biyolojide çığır açmıştı: Nobel ödüllü bilim insanı Smith yaşamını yitirdi

Moleküler biyolojide çığır açan çalışmalarıyla modern biyoteknolojinin temel taşlarından biri haline gelen Nobel ödüllü bilim insanı Dr. Hamilton O. Smith, 25 Ekim'de ABD’nin Maryland eyaletindeki Ellicott City'de hayatını kaybetti.

94 yaşındaki Smith'in ölümünü oğlu Derek Smith doğruladı. Uzun süredir oğlunun evinde yaşamını sürdüren bilim insanının ölüm nedeni açıklanmadı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yapan Smith, DNA'yı belirli noktalardan kesebilen "restriksiyon enzimlerini" keşfederek genetik bilimin seyrini değiştiren isimlerden biri oldu.

Bu keşif genetik mühendisliğinin, klonlamanın, adli genetiğin ve genom biliminin önünü açtı

Smith’in çığır açan enzim buluşu

Smith, 1968 yılında Johns Hopkins'teki görevinin henüz ilk yılında Haemophilus influenzae adlı bakteride DNA'yı belirli dizilere göre kesebilen bir enzim keşfetti.

Daha sonra HINDII adı verilen bu enzim, keşfedilen ilk ikinci sınıf restriksiyon enzimi olarak tarihe geçti. Bu enzimlerin, bakterilerin kendilerini virüslere karşı savunmak için kullandığı bir mekanizmanın parçası olduğu ortaya kondu.

1978'de insan insülini geliştirildi

Smith'in buluşu kısa sürede tıpta devrim yarattı. Daha önce hayvan kaynaklı insülinle tedavi edilen diyabet hastaları için 1978'de insan insülini geliştirildi.

Hamilton O. Smith ise enzim keşfi sayesinde 1978 Nobel Tıp Ödülü'nü Werner Arber ve Daniel Nathans ile paylaştı.