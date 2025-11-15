Mor ve yeşil ışıklar Fethiyelileri hayrete düşürdü! Kuzey ışıkları mı?

  1. Ekonomim
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gökyüzünde belirlen mor ve yeşil ışıklar ilçe sakinleri tarafında şaşkınlıkla karşılandı.

Işıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Fethiye’nin Çiftlik Mahallesi semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan renkli ışıklar vatandaşların ilgisini çekti. Gökyüzünde beliren mor ve yeşil tonlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Gökyüzündeki ışıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

