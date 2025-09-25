  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Moskova Hükümet Bakanı Çeremin, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti
Takip Et

Moskova Hükümet Bakanı Çeremin, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti

Moskova Hükümet Bakanı ve Dış, Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Sergey Çeremin, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Moskova Hükümet Bakanı Çeremin, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti
Takip Et

Moskova Hükümet Bakanı ve Dış, Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Sergey Çeremin, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile görüştü.

Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, Antalya'nın bereketli toprakları, güçlü tarımsal üretim kapasitesi, turizm potansiyeli ve gelişen ticaret altyapısıyla öne çıktığını vurguladı.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin cumhurbaşkanları nezdinde güçlü bir zemine sahip olduğunu belirten Şahin, "Bu ilişkilerin karşılıklı ziyaretler, yatırımlar ve ortak projelerle daha da güçleneceğine inanıyorum" dedi.

Moskova Hükümeti Bakanı Sergey Çeremin de Antalya'nın sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri açısından da önemli bir merkez olduğuna dikkati çekerek, Moskova ile Antalya arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesini arzuladıklarını kaydetti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki tarım, turizm ve ticaret alanındaki işbirliği imkanları ele alındı, tarım ürünleri ticaretinde karşılıklı kolaylıkların sağlanması, turizmde ortak tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sanayi odaları arasında işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, Tarım İl Müdürü Fırat Erkal, Moskova Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Anastasia Sibileva, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Platonov ve Moskova Güney İdari Bölgesi Valiliği Özel Kalem Müdürü Aleksey Eroşin de yer aldı.

Ali Koç'tan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" iddiasına yanıtAli Koç'tan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" iddiasına yanıtSpor
BDDK: Bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL olduBDDK: Bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL olduEkonomi
Gündem
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve: Trump, Erdoğan'ı kapıda karşıladı
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve: Trump, Erdoğan'ı kapıda karşıladı
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor serbest bırakıldı
Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çiftine tahliye: 195'er yıla kadar hapis isteniyordu
Kıvanç-Beril Talu çiftine tahliye: 195'er yıla kadar hapis isteniyordu
Yeniden Refah Partisi'nden Beyaz Saray'daki görüşme öncesi Erdoğan'a destek: Trump'ın ve Netanyahu'nun savaş suçlarını yüzüne vuracaktır
Yeniden Refah Partisi'nden Beyaz Saray'daki görüşme öncesi Erdoğan'a açık destek
Tuzla Belediyesi’nden istatistiklerle anlatan yaya geçidi
Tuzla Belediyesi’nden istatistiklerle anlatan yaya geçidi
Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: Yarın ve cumartesi gününe dikkat!
Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: Yarın ve cumartesi gününe dikkat!