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Moskova'da Rus-Türk toplantısı: BRICS Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç'in bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı. Görüşmede Erdoğan'ın da katılacaği BRICS Zirvesi hazırlıkları ele alındı.

Haber Merkezi
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Moskova'da Rus-Türk toplantısı: BRICS Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, bu sabah bir araya geldi.

Çok taraflı mekanizmalar kapsamında Rus-Türk işbirliğinin gündem maddeleriyle ilgili istişarelere devam eden Ryabkov ve Bilgiç, 22-24 Ekim'de Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'nin hazırlık sürecine dair çeşitli konuları masaya yatırdı.

Erdoğan da BRICS Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağı açıklanmıştı.

Erdoğan'ın zirve kapsamında diğer liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
Putin ve Erdoğan 23 Ekim'de görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerinin iletilmesini rica eden Putin, Erdoğan'ı Kazan'a beklediğini dile getirerek kendisiyle 23 Ekim'de ikili bir görüşme yapacaklarını söylemişti.

BRICS dönem başkanı Rusya, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Zirvede Türkiye'nin BRICS üyeliği için yaptığı başvurunun da görüşülmesi bekleniyor.

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