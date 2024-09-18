Mossad ajanları davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad) için casusluk yaptığı öne sürülen 57 sanıklı davada mahkeme kararı açıklandı. İki sanık, "yasaklanan bilgilerin casusluk amacıyla temini" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, 35 sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. 19 sanık ise beraat etti.

Uzaktan çevrimiçi operasyon ekibi oluşturdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; İsrail istihbarat servisinin internet tabanlı mobil uygulamalar aracılığıyla uzaktan bir çevrim içi operasyon ekibi oluşturduğu aktarıldı. Bu ekip üzerinden uzaktan kaynak sağlama, canlı kurye ile para transferi yapma ve sahadaki hedeflere yönelik taktiksel operasyonlar gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Ödemeler canlı kuryeler, kripto paralar, havale ofisleri aracılığı ile gerçekleşti

İlk temasın Telegram ve WhatsApp uygulamaları, sosyal medya hesapları ve e-posta üzerinden sağlandığı, irtibatın operasyonel Telegram ve WhatsApp hesaplarıyla devam ettirildiği, kesinlikle görüntülü ya da sesli görüşme yapılmadığı belirtildi.

Yapılan işler karşılığında ödemelerin ise uluslararası para transfer şirketleri, kripto para, havale ofisleri ve canlı kuryeler aracılığıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

İddianamede bahsi geçen kişilere, WhatsApp grupları kurma ve yönetme, web sitesi oluşturma, araştırma yapma, para transferi, dokümantasyon, takip, darp, soygun, operasyonel hat temini ve Suriye ile Lübnan'da araştırma yapma gibi görevlerin verildiği anlatılıyor.