Motokurye yasağı ne zaman bitecek, bitti mi? Getir, Uber Eats ve Yemeksepeti çalışıyor mu?

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Valilik kararıyla motokuryelere de yasak gelmişti. Dün gece 21.00 itibariyle başlayan yasak ne durumda gündemde.

Motokurye yasağı ne zaman bitecek?

İstanbul’da motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçlara yönelik yasak, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan karar, 15 Ekim Perşembe günü de motokurye hizmetlerini etkiliyor.

Valilik tarafından yapılan duyuruda yasağın ikinci bir talimata kadar geçerli olacağı belirtildi. Yasağın sona ereceği tarih ve saat henüz açıklanmadı. Motokurye yasağının ne zaman biteceği, İstanbul Valiliği tarafından yapılacak yeni duyuruyla netleşecek.

Getir, Uber Eats ve Yemeksepeti çalışıyor mu?

Motokurye yasağı nedeniyle İstanbul’da yemek ve market siparişlerinde aksaklıklar yaşanabiliyor. Motosikletle teslimat yapan kuryeler, yasak devam ettiği sürece trafiğe çıkamıyor. Bu durum, siparişlerin gecikmesine veya bazı bölgelerde teslimat seçeneklerinin geçici olarak kapatılmasına neden olabiliyor.

Getir, Uber Eats ve Yemeksepeti üzerinden sipariş vermek isteyen kullanıcıların uygulamalardaki güncel durumu kontrol etmesi gerekiyor. Hizmetlerin kullanılabilirliği, teslimat bölgesine ve işletmelerin çalışma düzenine göre değişebiliyor.

Motokurye yasağı yemek siparişlerini iptal ediyor mu?

İstanbul’daki motokurye yasağı, tüm yemek ve market siparişlerinin otomatik olarak iptal edildiği anlamına gelmiyor. Otomobille veya farklı teslimat yöntemleriyle hizmet veren işletmeler çalışmayı sürdürebiliyor. Ancak teslimat süresi ve sipariş kabulü, bölgedeki koşullara göre farklılık gösterebiliyor.

Motokurye yasağı sona erene kadar sipariş vermeden önce uygulamalardaki teslimat bilgilerini kontrol etmek önem taşıyor. Yasağın kaldırılması için İstanbul Valiliğinin yeni açıklaması bekleniyor