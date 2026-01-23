Motokuryelik yapan eski milli badmintoncu kazada hayatını kaybetti

Samsun'da park halindeki TIR’a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü eski milli badmintoncu Umut Can Turan, hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 01:30 sıralarında Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

İşten çıkıp eve dönen Umut Can Turan’ın kullandığı motosiklet, yolun banket kısmında park halindeki TIR’ın dorsesine arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Turan, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Umut Can Turan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Azerbaycan asıllı Nadir S., gözaltına alındı.

Umut Can Turan’ın bir dönem milli badminton sporcusu olduğu ve şu an kuryelik yaptığı ifade edildi.