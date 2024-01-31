Motorin zammı sonrası ibre benzine çevrildi! Benzine, motorine (mazota) yeni zam geldi mi?

Mazot ve benzin fiyatlarına gelen zamlardan dolayı herkesin merakla takip ettiği konular arasında yer alıyor. Motorin fiyatları bugün bir kez daha zamlandı. Peki güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizin devamında...

Motorin fiyatları için 9 günde üçüncü zam yapılacak. Vergilerde yaşanan artış, yüksek enflasyon hareketliliği akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son olarak dün (30 Ocak Salı) motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 38 kuruşluk yeni bir zam daha yapılmıştı.



Bu gece yarısı itibarıyla motorine 1,40 TL daha zam yapılacak. Böylece motorinin litresi 44-45 TL aralığına çıkacak. Benzinde ise bu gece yarısı itibarıyla 2 TL civarında bir zam beklentisi bulunuyor. Yapılan zammın ardından motorinin litresi 44-45 TL aralığına, benzin fiyatı ise 40 TL’nin üzerine çıkacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 38,34 liradan satılıyor.