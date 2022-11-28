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Motorine indirim geliyor

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 82 kuruş indirim olacağı belirtiliyor.

Haber Merkezi
Foreks
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Petrol fiyatları ve dolar kurunda yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 82 kuruş indirim olacağı belirtiliyor. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Son olarak 24 Kasım'da motorine 95 kuruş, 25 Kasım'da da benzine 45 kuruş indirim gelmişti.

Motorin litresi İstanbul'da 23.84 lira, Ankara'da litresi 23.99, İzmirde ise 24.02 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.