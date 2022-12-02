Motorine zam bekleniyor
Motorine bu geceden itibaren 1 lira 16 kuruş zam geliyor.
Foreks
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma sürüyor.
3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geliyor.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,50 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.